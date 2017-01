El argentino convirtió 14 puntos en la victoria por 143 a 114 sobre New Orleans Pelicans. La franquicia de Brooklyn cortó una racha de 11 derrotas consecutivas.

"Me tienen que tener un poco de paciencia. Estuve siete años en Inglaterra y me costó hablar inglés", bromeó el jugador del Shanghai Shenhua. También dijo que "por respeto" a sus compañeros no contará cuánto gana.