PRESENTARON NUEVO MEDIO DIGITAL DE LOBOS

En “Espacio Mirar”, tuvo lugar hoy la presentación de un nuevo medio periodístico digital en Lobos: se trata de “ADNLOBOS” (www.adnlobos.com), el cual estará disponible a partir de mañana, 2 de junio.

Forman parte del staff: Emilio Cicco, Félix Mansilla, Paz Azcárate, Ezequiel Brahim, y Fernando Sambade.

Emilio Cicco, sostuvo: “No somos enemigos ni competencia de nadie, no tenemos intenciones de hacer un medio de prensa como los que Uds. ya están haciendo tan bien, no queremos pelear por la primicia, sino tratar de ver las historias de Lobos con otros ojos. El periodismo se ha convertido en un colectivo lleno de gente que cada vez va sumando más pasajeros, nosotros nos vamos a meter ahí, y nuestra propuesta es bajarnos de la autopista de pelear por la noticia, y corrernos un poco. Contar historias de personajes de Lobos, que en muchos casos son maravillosas y por esta vorágine en que vivimos nos la perdemos. Yo no soy de Lobos pero hace 10 años que vivo aquí, y siempre me ha llamado la atención las historias de gente que por distintos motivos no son noticia”.

“Este proyecto nació como un taller de periodismo, que hicimos un verano junto con Félix Mansilla, Paz Azcárate y Ezequiel Brahim, cuando terminó nos hicimos amigos, y queríamos mantener una forma de seguirnos viendo, haciendo un medio digital acercando otra propuesta, con textos más largos, y buscando otra mirada”.

Félix Mansilla realizó una nota a “El Puma” Duarte, lobense que se dedica a custodio de seguridad, y atesora anécdotas relacionadas con la vida nocturna, los boliches, y los que sucede allí. Paz Azcárate escribió una nota sobre Ayelén Roldán, una mujer acusada de homicidio por haber asesinado a su pareja, a quien entrevistó en la cárcel, que espera el juicio oral en diciembre. Ezequiel Brahim redactó una crónica sobre Víctor Corbalán, “la mano derecha de los famosos”, que se crió en el seno de una familia humilde de Lobos y hoy tiene contactos con los principales artistas de televisión además de ser productor de espectáculos.

También colaborará Fernando Sambade, en la parte fotográfica y de video, quien sostuvo: “Al no tener la necesidad de inmediatez en la noticia, podemos trabajar la imagen más tranquilos, y apoyar tanto las notas de los chicos, como otras propuestas en video. La idea es contar pequeños relatos que en imágenes tienen mucho peso, o mostrar cómo se hacen los productos más representativos de Lobos”.