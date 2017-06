YA ESTÁ CASI TERMINADA LA ROTONDA DE LAS 5 ESQUINAS; ACLARACIÓN DEL INTENDENTE SOBRE EL PAVIMENTO

En una recorrida que realizó junto a los medios de prensa, el Secretario Guillermo Galazzi comenzó explicando: “Estamos trabajando en el Canal Muñiz, haciendo tareas de limpieza, que junto al Salgado es el otro canal que evacúa el agua de nuestra ciudad. Ya limpiamos 8 km. del trayecto del Muñiz, arrancando desde el Arroyo El Toro. Ya hemos cruzado la Ruta 205, la calle Necochea, y estamos cerca de la calle Chacabuco con un avance del 85 % del total de obra. Como siempre decimos, estas obras quizás no se ven, pero cuando caen intensas lluvias nos damos cuenta de que las necesitamos. Este trabajo lo realizamos en conjunto con Vialidad de la Provincia, ya que tenemos un convenio mediante el cual ellos nos ceden el uso de la maquinaria y nosotros ponemos el chofer y el combustible. Eso nos posibilita que sea de un costo bajo para la Comuna. La idea es pasar el callejón Turdó, y finalizar toda la limpieza, calculamos que tendremos 20 días más de trabajo. Hacía más de 10 años que no se hacía en el canal un trabajo de estas características”.

Precisó que: “Encontramos toda clase de basura mientras hacíamos la limpieza: chapas, restos de madera, cuadros de bicicleta, bolsas de residuos. Es lamentable que arrojemos la basura en estos lugares, porque somos los vecinos de Lobos quienes tenemos que cuidar lo que es nuestro. Cada vez que destapamos un desagüe pluvial nos pasa lo mismo, encontramos botellas y toda clase de residuos. Por eso pedimos colaboración a los lobenses, porque hemos visto que la misma tierra de las veredas las barren en las bocas de tormenta. Se trata de concientización”.

El Intendente Etcheverry manifestó con desagrado que: “Con respecto a esto, días pasados vi que volvieron a arrojar basura en la chicana, y en el acceso a Carboni. Además de ser una actitud desaprensiva, volver a limpiar le cuesta plata a todos los vecinos, caso contrario es un doble trabajo”.

“El canal Salgado ha respondido muy bien, gracias a eso no hemos tenido evacuados, se dragaron 16 km el año pasado. La obra del Muñiz va a contribuir a lo proyectado para el Bº FONAVI”.

LA ROTONDA DE EMPALME

Informó Galazzi que: “La rotonda de Las 5 Esquinas avanza muy bien, a pesar de que el clima no nos acompañó. El grueso de la obra ya está construido, falta la iluminación, el mejorado del cantero, la señalización. El pavimento lateral ya está terminado, hoy la obra en sí misma ya está casi concluida. También estamos avanzando en la colocación del ducto pluvial de 800, en las veredas, cámaras en la Emilio Castro, y en un mes y medio tendremos la obra terminada”. Acotó el Intendente Etchevery que: “La pasarela que va al costado del puente también se va a realizar”.

OBRAS DE PAVIMENTO

El mandatario comunal también se refirió a las obras de pavimento que ya se hicieron y qué sucederá en lo sucesivo: “Hubo un error administrativo, lo admitimos, se debería haber abierto el registro de oposición que no se hizo, pero fue sólo en las cuadras que ya se asfaltaron. Para todas las demás se está abriendo dicho registro, y siempre se hizo así, no es como he escuchado que antes no se cobraba. A veces se cobra directamente o mensualmente, y a veces cuando se vende (sic). Reconocemos el error del Registro de Oposición, y no se puede volver atrás con eso. Tampoco es cierto que cuando la plata viene de Provincia o Nación es gratis, porque sale de los impuestos. Y alguien lo paga, siempre ha sido así”.

NUEVO PREDIO PARA LA PLANTA DE RESIDUOS

“Estamos en la búsqueda de un predio para el acopio de basura, la Planta de Reciclado funciona bien pero está colapsada en ese sentido, es un problema que arrastramos desde hace muchos años, y por tal motivo buscamos un predio para ampliar el depósito de basura. Estamos buscando otras alternativas que por el momento no son viables porque resultan muy costosas para el Municipio”.

BUSCANDO LA SOLUCION DEFINITIVA A LA ESQUINA DEL SANATORIO

Dijo Galazzi que: “En el caso de la zona del Sanatorio (Chacabuco y Cardoner), donde el agua permanece encajonada cuando llueve, las tuberías datan de 40 o 50 años, y los pluviales que hay allí, con el crecimiento que ha tenido Lobos, quedaron muy chicos. A eso le sumamos que nos encontramos con la problemática de que pasaba un caño de agua por medio del pluvial, tendría que haberse hecho un bypass, no pasar por medio del tubo. Pero lo estamos resolviendo, el agua descongestiona de un modo adecuado. Cuando empezamos a limpiar los ductos, nos encontramos con la red de agua corriente, y hemos tenido que romper algunos caños de agua lo cual nos insume un doble trabajo, reparar esos ductos y hacer cámaras para los desagües pluviales. Estos caños se pusieron de forma perpendicular y cruzando los pluviales, por lo cual es lógico que se produzcan obstrucciones y taponamientos. Romper y volver a colocar los tubos hizo que tuviéramos que cortar el tránsito, generando un caos vehicular, pero no había otra manera. Hoy la obra está en un 50 %. Luego de terminar ésta, iremos a trabajar a la calle Del Mármol, no queremos que queden trabajos inconclusos”.