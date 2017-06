EL 4 DE JUNIO, AL TÉRMINO DEL DESFILE DE LOBOS, HABRÁ UN ESPECTÁCULO MUSICAL CON MYRIAM VICTOR, ALICIA LUNA Y “11-14”

En diálogo con la prensa, la Directora de Cultura, Aldana Actis Grosso, informó: “Con respecto al Desfile del domingo 4, ya invitamos hace 15 días a todas las instituciones que puedan participar. El mismo comenzará 11:30, se hará sobre la calle Salgado, pasando por la puerta del Municipio y por el Templo donde descansan los restos de José Salgado y Pascuala Rivas de Salgado. La concentración de las delegaciones será a partir de las 10:30, en la esquina de Salgado y Castelli. Lo que todavía nos faltan en algunos casos son las reseñas de cada institución, que pueden enviarlas a la oficina de Cultura o por mail. Elegimos hacer el desfile a media mañana porque está pronosticado mucho frío para esa jornada y queremos aprovechar el mejor momento del día”.

“En la Plaza 1810 habrá puestos de artesanos que ya están inscriptos y preparándose para ofrecer sus productos, y también entidades de bien público. Además, hemos invitado a los centros tradicionalistas, los caballos estarán concentrándose en la zona del Parque, y harán el cierre del desfile. Hasta mañana jueves seguiremos inscribiendo hasta última hora a todos aquellas entidades que deseen participar”, precisó.

“Concluido el desfile, que tiene una duración estimada de 2 horas, van a estar con nosotros compartiendo el homenaje a Lobos, artistas locales, entre ellos Myriam Víctor con Alicia Luna, y luego la banda de rock “11-14”. La decisión de hacer este desfile en la calle Salgado fue una decisión de todo el equipo, nos parece un buen lugar para homenajear al fundador, y en principio vamos a probar este recorrido, no decimos que sea para siempre, sino que este año lo implementamos. Ya tenemos más de 40 escuelas inscriptas, y nuestro objetivo como dijo el Intendente es que esté representado el pueblo en toda su diversidad y en todo su potencial”.

Con respecto a la versión de que algunas delegaciones educativas se negarían a sumarse al desfile porque el 2 de junio no es asueto, el Secretario Hasper manifestó: “Nosotros tenemos la confirmación de que muchas escuelas e instituciones educativas van a ser parte del desfile, algo que nos llena de orgullo porque es muy gratificante ver a nuestros hijos desfilando el día del aniversario del pueblo. También es cierto que como vecinos que somos, oficialmente no hemos tenido ningún tipo de comunicación, pero sí sabemos que algunos establecimientos han decidido no participar como forma de protesta por no tener el asueto en las escuelas el 2 de junio. Somos muy respetuosos de todas las decisiones, pero creo que si alguna de estas medidas dificultan que nuestros chicos puedan participar del desfile y que sus padres y familiares no los puedan ver en esta fiesta popular, no lo vemos con buenos ojos. Por ese motivo, si hay instituciones educativas que decidan no participar por este motivo del asueto, me hubiese gustado que antes les pregunten a los alumnos y a sus padres, y que la decisión sea compartida. Más allá de esto, como ya mencionamos, están todos invitados, y todos aquellos que quieran desfilar lo van a poder hacer”.