SE REALIZÓ CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN LA PLAZA 1810: LAS ENFERMERAS RECORRERÁN TODOS LOS BARRIOS

Por segundo día consecutivo, se montó una carpa en la Plaza 1810, frente al Municipio, para todos aquellos vecinos que necesitaran vacunarse gratuitamente contra la gripe o la neumonía.

En diálogo con este medio, las enfermeras Patricia Córdoba y Natalia Larghi, expresaron: “Estamos aquí para aplicar la vacuna contra la gripe y la neumonía. Ayer vacunamos más de 130 personas, la gente respondió de un modo muy positivo, ya estábamos por levantar la carpa y vinieron más vecinos que recibieron su dosis. En cuanto a los sexos, la vacunación viene bastante pareja entre hombres y mujeres, personas jóvenes, otros de la Tercera Edad, niños, mujeres embarazadas. En este momento la vacunación que hacemos desde aquí no es para los grupos de riesgo, sino para el público en general. Por supuesto que hacemos más hincapié en lo que son patologías cardíacas, enfermedades de base de tipo pulmonar, pero hacemos una vacunación masiva ya que contamos con las dosis suficientes para tal fin”.

Añadieron que: “Se estuvo vacunando gripe de adulto, pediátrico, y también se han sumado embarazadas. También tuvimos mamás que han querido controlar las libretas con el calendario de vacunación y se les ha dado la respuesta que corresponde, la mayoría se solucionó acá y en determinados casos de faltante de vacunas se derivó al Hospital. Siempre hacemos un control del esquema de vacunación, hay ahora nos sucedió en un solo caso que faltaba aplicar la vacuna de HPV, pero otros casos los completamos en este stand”.

Y precisaron asimismo que: “Hoy es nuestro segundo día aquí, frente al Municipio. Por la tarde seguiremos vacunando en la Sala de Primeros Auxilios de Empalme de 14:30 a 19 hs, y luego tenemos un cronograma para realizar la vacunación en diferentes escuelas y barrios. En la medida que haya demanda y los vayan solicitando, desde la Dirección de Salud concurriremos donde sea necesario. Respecto de años anteriores, vimos que los lobenses cuentan con la libreta de vacunación mucho más completa, lo cual es gratificante porque se hizo un buen trabajo. Nosotras salimos al terreno, vamos al campo, trabajamos full time todos los días, porque como nos transmitió el Intendente, tenemos que salir a buscar al vecino y no al revés. Somos trabajadoras independientes del Hospital, cada jornada vamos a un determinado lugar, completamos las planillas correspondientes, en su momento trabajábamos en conjunto y por supuesto que si se presenta la ocasión lo volveremos a hacer (…) Hay un poco de mito con respecto a la vacuna de la gripe, y a alguna persona que se pueda sentir más luego de la misma. Si la persona está apta y goza de buena salud, no hay problemas. Pero si está incubando algún virus, y no está preparado para recibir la vacuna, es ahí cuando se producen cuadros de fiebre. Pero son los casos minoritarios”.