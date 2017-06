LITO COUDERC FUE DECLARADO “PERSONALIDAD DESTACADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD” POR EL HCD

En el acto que comenzó puntualmente a las 20 hs, Daniel Zabalo, Presidente del HCD, sostuvo: “Por iniciativa de Carlos Jáuregui, ha sido merecedor de la Resolución 507 (sancionada por unanimidad), a la declaración de Personalidad Destacada al Servicio de la Comunidad. Es para todos nosotros un gusto tener aquí a Lito, con quien hemos compartido, horas de teatro, y sabés que el recinto está colmado como pocas veces”

La concejal Elena Vivas (UVC PRO), expresó: “Es para nosotros una enorme alegría y una gran satisfacción poder vivir este momento. Es gratificante el proyecto que Carlos Jáuregui hizo llegar al Deliberativo: el pedido de poder nombrar a nuestro querido Lito Couderc como Personalidad Destacada al Servicio de la Comunidad. Todos los aquí presentes saben de su trayectoria, de su colaboración totalmente desinteresada, en todos los eventos culturales donde los convocan. El siempre ha estado a disposición. Desde la Parroquia, en aquellos años con el Padre Luis Troiano, la creación de la Fiesta del Día del Niño; trabajando a full en la Capilla Luján junto al Padre Víctor Roncatti para ponerla en condiciones; en la Capilla San Cayetano, cuando llega el Día del Trabajador. En los Pesebres Vivientes, que antes se hacían en todos los barrios de Lobos, pero ello ha ido cambiando (…) En su faz de iluminador, trabajó en el teatro con Homero César del Buono y con otra personalidad de nuestro pueblo, el escenógrafo Daniel Feijoó. Actualmente colabora en el Grupo Vocacional de Guillermo Dinomo, en la Peña Mayka Sumaj. Y tengo en la memoria cuando en los corsos armaba las guirnaldas con las luces de colores (…) Del lugar donde lo llaman, Lito siempre está. Y ahora, a todo ello, se suma su faceta literaria, con dos libros de reciente aparición, uno de ellos “Versión no autorizada de un lucerío” y otro titulado “Bazar de cuentos”. Seguramente habrá que ver cómo sigue con esta nueva actividad, porque él nunca se detiene en su obra”.

El concejal Martín Carriquiry (FPV), añadió: “Este es el recinto del pueblo, y no hay mejor lugar para reconocer a alguien que ha hecho tanto por nuestra comunidad. En este tiempo desde que fue presentado el proyecto, fuimos recogiendo testimonios de quién había sido Lito para nuestra comunidad. Y en todos los casos, más allá de su trayectoria, encontramos como común denominador su espíritu solidario, las puertas abiertas su hogar para cada uno de los vecinos que lo convocaban y que hacían a la vida comunitaria. Es evidente con todos quienes hoy acompañan este acto iesque Daniel Couderc ha dejado una huella en nuestro pueblo y se ha ganado el afecto de todos”.

Augusto Spinosa (UCR), dijo: “Para uno que está en una comunidad, y que dedica el tiempo desde la actividad que fuere, lo más lindo es que tu pueblo te honre con ser una Personalidad Destacada. Sin duda debe ser un orgullo muy grande, y lo que resta remarcar los principios, los valores. Un excelente padre de familia, un hombre solidario, generoso, colaborador de las instituciones. Y muchas veces uno en la actividad que desarrolla deja muchísimo tiempo que se le resta a la familia. Por lo tanto no sólo es importante reconocer a Lito por su labor destacada, sino que detrás de esa persona hay una familia, y que vieron cómo su padre estaba abocado a actividades solidarias. En primer lugar, lo que se puede decir de Lito Couderc es que es un buen tipo, lo mejor que nos puede pasar en la vida: que los vecinos le digan que es una buena persona. Y creo que sin lugar a dudas es un buen tipo, y con su contribución nos ha hecho muy felices siendo más jóvenes con los corsos y con la Fiesta del Día del Niño”.

El edil Hugo Pais (Frente Renovador), fue claro al afirmar: “Es un hecho de suma importancia, casi todos los concejales ya han dicho todo lo que ha sido en la vida de Lito la vocación de estar al servicio de los vecinos de su ciudad. Usted seguramente siente hoy una gran alegría y satisfacción, que es lo que ha sabido ganarse a lo largo de su trayectoria. En su figura, muchísimos vecinos que trabajan de forma anónima y desinteresada, con la misma vocación, al ver este reconocimiento legítimo se sienten representados”.

Y Eduardo Del Río (Frente Renovador por Lobos), concluyó diciendo: “Me sumo a esta reconocimiento. Por este recinto pasar innumerables inquietudes y discusiones, pero esto es lo grato de las vivencias del Concejo. Me he quedado sorprendido por la manera de escribir del Sr. Couderc, me transporta a recuerdo que en el día a día a uno se le olvidan. Muchos chicos jóvenes, me han dicho “Lito ilumina”, no sólo en su trabajo, sino con sus consejos y sus palabras”.

Para finalizar el acto, se le entregó a Couderc una copia de la Resolución que lo declara Personalidad Destacada conjuntamente con un diploma, que el homenajeado recibió acompañado por su familia y amigos en el momento más emotivo de la noche.