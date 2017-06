ENTREVISTA A LEANDRO ZARA, UN APASIONADO DE LA PESCA DEPORTIVA CON 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

En una charla con Lobos News, el vecino Leandro Zara, nos comentó su historia: “Hace casi 15 años que me dedico a la pesca deportiva, es algo que me apasiona, represento en los concursos al Club de Pesca Lobos. Y por lo general salgo de pesca por todas las ciudades aledañas: Monte, Navarro, donde haya pique y haya un concurso. Desde chico me gustó pescar, nunca tuve mucha compañía de mi padre porque a él no le interesaba demasiado, pero con mis amigos salíamos muy seguido, cargábamos las cañas, la carnada, e íbamos donde hubiera pique”.

Añadió Zara que: “Es triste ver nuestra Laguna desbordada por las intensas lluvias, con un nivel que supera los 2 metros, y de más está decir que al haber tanta cantidad de agua ello también afecta al cardumen, porque nosotros ya sabemos los lugares donde hay pique y cuando sucede esto es muy poco lo que se puede pescar. Lo más curioso es que no me gusta el pescado para comer, lo “odio”, no lo como para nada. Una vez que pesco alguna pieza, o la devuelvo al agua, o bien si es un concurso la guardo en el bote para cuando llegue el momento de contarlas y pesarlas”.

“Ayer competí en la Laguna de Lobos, no pude sacar, en parte por lo que te estaba diciendo, que hay demasiada agua. Estamos con un nivel de 2,40 metro cuando lo normal sería 1,70. Hay que tener un poco de picardía dentro de este deporte, para buscar los lugares adecuados, ser paciente, cuando vas arriba del bote. Mis compañeros en este momento son Pablo Arias y Ramiro Piersantolini. Es el primer año que pesco con ellos, siempre nos van cambiando el equipo. Ahora vengo 9º en el Campeonato, bastante bien a pesar de todo, pero hay muchos pescadores en Lobos. Y para mantenerse en un puesto hay que sacar peces siempre, en el concurso hay Peñas como El Reencuentro que tienen 24 pescadores, nosotros somos 9, y todo lleva tiempo. Uno se levanta a las 4 de la mañana, a las 5:30 tenés que preparar todo, los motores, los botes, y en ese sentido la pesca es un deporte un poco sacrificado. El próximo torneo arranca en octubre, los primeros seis meses se definieron ayer, y espero mejorar la posición porque más allá de todo, en el ámbito de la pesca todos somos amigos y nos conocemos”.