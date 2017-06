FESTIVAL ARTÍSTICO POR EL 6º ANIVERSARIO DE LA “REVISTA ESPEJO”

Durante toda la tarde de hoy (27/5), se llevó a cabo en el salón del Club Madreselva, una jornada cultural por el 6º aniversario de la ”Revista Espejo”. El encuentro contó con una variada oferta cultural y mucho público que acompañó la propuesta.

Este cronista dialogó con Jeremías Agüero, Diana Castillo y Lucho Gangoni. Jeremías comenzó diciendo: “Yo formo parte de este colectivo cultural desde sus inicios, hace ya 6 años, y arrancó como una revista cultural con algunos matices, muchas discusiones, y hoy somos más de 15 personas laburando en esto. Siempre hay familiares y amigos que están dándonos una mano en todo lo que hacemos. Lleva tiempo, a veces parece que la revista o que este evento es algo simple, pero lo que hoy pueden ver lo empezamos a armar en febrero. La revista sale mensualmente, pero a veces se nos complica por un montón de circunstancias y contextos. Antes de lanzar cada número, lleva dos meses de preparación para elegir el material. Todo lo que hacemos es a pulmón, quienes integramos el colectivo trabajamos de otra cosa para sobrevivir, no nos dedicamos 100 % a esto. Estos eventos los hacemos libres y gratuitos porque la idea es que pueda venir aquel que no puede pagar una entrada. Con el costo de edición de la revista sucede lo mismo, lo financiamos a través de los encuentros que hacemos, tenemos una pequeña editorial con la cual también juntamos algún dinero. No tenemos sponsors ni anunciantes, por considerar que ello muchas veces limita la expresión, nos manejamos de un modo independiente”.

Por su parte, Diana Castillo nos comentó: “Después de la primera revista que se publicó me sumé, porque me gustaba el grupo, lo que hacían los chicos, y hace 6 años que estoy colaborando en todo lo que se puede. Como dije antes, la primera publicación fue lo que me motivó a sumarme, porque me pareció algo bueno e interesante. Yo no suelo publicar textos, estoy en la parte del Colectivo, hice fotografías pero en este momento no. También soy entrenadora de “épicas cheers”, que recién se presentaron, es un deporte nuevo basado en las porristas de EE. UU. pero adaptado a nosotros. También hicimos una Feria de Ropa para ver si este año podemos viajar a Córdoba a un torneo que se hace allí”.

Y “Lucho” Gangoni cerró diciendo: “Este nuevo año representa un montón de cosas, cada vez sale mejor, se suman más vecinos, y tiene un sentido más firme. Sostener un proyecto de estas características y que hoy siga después de 6 años es un orgullo muy grande, acordarnos de cuando empezamos con una abrochadora y dos hojas, y hoy vemos que contamos con más herramientas y por supuesto gente que nos acompaña. Empezamos siendo siete personas con las revista, algunas se fueron, otras volvieron, y en el último Día de la Memoria, presentamos nuestra editorial, con el libro “Ecos del Silencio”. Ello nos imprime otras vetas que tenemos, como la investigación, y se aprende mucho del hacer cotidiano”.