RENUNCIÓ EL SECRETARIO DE GOBIERNO SEBASTIÁN GIRALDE: OCUPARÁ EL CARGO INTERINAMENTE PABLO HASPER

Luego de desmentidas y rumores, se terminó un ciclo, que para muchos era previsible. En conferencia de prensa, el aún Secretario de Gobierno, Sebastián Giralde (deja su puesto mañana), expresó: “Quiero compartir con la comunidad que en el día de ayer he decidido dejar el cargo de Secretario de Gobierno. En realidad el viernes había tomado la decisión, pero ayer lunes pudimos hablar con Jorge (Etcheverry) en una charla distendida, donde pude manifestar los motivos, que son personales. Ya hemos mantenido una reunión privada con toda el área de la Secretaría, y les agradecí por abrirse a una forma de trabajo distinta, porque como yo provengo del ámbito privado quizás eso no era lo habitual. Hay mucho para hacer y mejorar, pero creo que queda un equipo ordenado y con mucha capacidad. Agradezco al Intendente por permitirme desempeñarme en el cargo durante estos 14 meses”.

Ante una consulta periodística, precisó: “Hace tiempo que pensaba en dar un paso al costado, más de seis meses, lo hemos hablado con Jorge, y creo que este es el momento. Yo me seguiré dedicando a la actividad privada, como Contador, en mi estudio particular (…) Considero que se logró una forma distinta de encarar el trabajo cotidiano, algo nuevo en la estructura pública, al iniciar 2016 nos fuimos pautando rutinas de trabajo y hacíamos un seguimiento de las problemáticas a abordar”.

Agregó el funcionario saliente que: “Voy a seguir acompañando la gestión desde el llano, va a haber una transición con la persona que interinamente ocupe el cargo, que será el Dr. Pablo Hasper (…) Los motivos personales a los que me refiero para haber renunciado, tienen que ver con mi vida privada y la escala de valores que yo le pongo a eso. Diferencias con otros miembros del DEM siempre he tenido, en particular con dos Secretarios hubo “chispazos”, pero cada uno tiene su forma de proceder que considera correcta”.

El Intendente Etcheverry, por su parte, expresó: “No tengo más que palabras de agradecimiento para Sebastián por su trabajo, sus decisiones, su transparencia y su modo de trabajar. Escuché palabras muy sentidas de cada uno de los Directores y funcionarios de la Secretaría a su cargo. Vamos a sentir muchísimo su alejamiento por todo el legado que ha transmitido. Por el momento Pablo Hasper asumirá las dos Secretarías (Desarrollo y Promoción Social, y Gobierno), y luego veremos. No me toma de sorpresa la decisión porque como dijo Sebastián muchas veces lo hemos hablado, inclusive cuando empezó la gestión me había manifestado que me iba a acompañar por un tiempo”.

