Myriam Víctor, con una trayectoria de 20 años en el canto, disfruta del éxito con su primer disco solista

Lobos News entrevistó a la cantante lobense Myriam Víctor, en ocasión de su participación durante el ciclo “Los Barrios se Mueven”, y nos comentó: “Para mí es un placer enorme, porque el cierre siempre tiene que estar “bien arriba”, bien hecho, y estoy muy contenta de haber sido convocada. El año pasado fue muy intenso para mí, presenté mi primer disco solista en Ruth restobar. La idea de hacer este material comenzó a mitad de año, porque siempre estuve con la banda Herederos y después fue un proyecto paralelo a las actuaciones de la banda. Tuve la idea de querer grabar algo mío, dado que hace 20 años que me dedico al canto. Y como he hecho un poco de todo, en el disco hay folclore, canciones pop, melódicas, cumbias, temas que compuse yo, uno que compuso mi papá, y otros dos que fueron elegidos por la gente. Me parecía propicio porque siempre fue el público quien me brindó su aplauso y su cariño, y quería hacerlo partícipe. Los covers son: “Porque comienza el fin” (zamba de Mario Alvarez Quiroga) y “Motivos” (de Abel Pintos, en versión balada). El disco es muy heterogéneo en cuando a estilos, mis inicios fueron con el folclore y me siento muy cómoda cantándolo, pero en realidad también me gusta la balada, la cumbia, música melódica”.

Agregó Víctor que: “Tengo previsto continuar presentando el disco durante este año, afortunadamente me han propuesto muchos lugares, vamos a hacer una gira por Cañuelas, Lobos, y Gral. Alvear. Lo de Lobos no es repetir, sino sumar, porque no solamente es el disco, sino los músicos en vivo que se incorporan en el show. Nos gustaría hacer una fecha en el Cine Italiano, pero es una posibilidad, a confirmar. En Cañuelas y Saladillo sí vamos a tocar en dos teatros, del mismo modo que el Alvear. El disco se llama “Inédito” precisamente porque contiene 8 canciones que son mías. Por lo general cuesta mucho esfuerzo y dinero grabar un disco, yo estuve tres meses, las tomas salían bien, pero buscábamos grabar varias veces cada tema para lograr el mejor sonido posible”.

Precisó Myriam que: “El arreglador de mis canciones es Raúl González, un músico de La Plata, quien armó todas las pistas. Y cuando grabamos las cumbias me acompañó Brian Locaroni en la percusión, Lucas Soria en el teclado, y el bajista. Este es mi primer material oficial, yo sigo componiendo como siempre, pero mientras tanto tengo muchas ganas de poder hacer algo más con este disco”.

Para concluir, sostuvo: “Hay una canción que le escribí a mi hijo, y que me ha dado muchas satisfacciones con el público. Quiero disfrutar esos momentos. No es lo mismo de hace 20 años atrás, fui creciendo como artista, yo trato de transmitir con mi voz un sentimiento y llegar a la gente. El mayor cambio fue al momento de escribir y componer, que no son los mismos de dos décadas. Y entre los artistas de renombre que más admiro están Luis Miguel, de quien soy fanática, y Valeria Lynch (…) El mercado de las discográficas está muy limitado, ahora está de moda la cumbia pop o el reggaetón y no hay lugar para artistas que propongan algo distinto. Realmente, es difícil llegar, al menos esa es mi percepción”.

