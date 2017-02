ROBO EN LA ZONA DE LA VTV: EL DAMNIFICADO, IGNACIO RATTI, DETALLÓ LAS PERTENENCIAS SUSTRAIDAS

En un escrito enviado a los medios, Ratti manifestó: “Según consta en la denuncia realizada 24/01 a las 14,30 hs te comento que a las 3 am me abrieron el portón de mi casa, sito en calle Lincoln 1654 entre 232 y 234 ( a la vuelta de la VTV) y me robaron una moto marca Beta color roja y negra patente 219KQD. Dicha moto se encontraba con traba volante y en el domicilio había 2 autos estacionados y gente durmiendo en la casa. Los mismos autores robaron, en casa de vecino ubicadas en calle Lincoln y 232,( familia Ferreryra), sets completos de herramientas de 2 tractores, mas garrafa de casilla y otros elementos costosos, dichos vecinos no radicaron denuncia”.

“Aparentemente el raid delictivo no quedo ahí y otros vecinos que no quieren hacer la denuncia sufrieron robos similares, todos en la madrugada del martes 24”. “Les pido por favor, si es posible que informen de los hechos ya que no es la primera vez que sucede”.

