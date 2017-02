Si no quedan conformes, la UCR advierte que irá con candidatos propios para las elecciones de este año

Cambiemos: se acerca la hora de armar las listas y el radicalismo intenta hacerse valer.

Si bien en la provincia de Buenos Aires la idea de Cambiemos es ir con una sola lista de Senadores y una sola lista de diputados y a nivel seccional aparecen las ya famosas mesas, desde el radicalismo volvieron a advertir que si no están conformes con el armado, se presentarán a las Primarias con nóminas propias. Lo llamativo del caso es que esta vez el que lo dijo no fue el diputado nacional Ricardo Alfonsín, que es quizá siempre el más incómodo de los “boina blanca”, o al menos eso parece. La voz que se alzó hora es la del ex Vicepresidente, Julio Cobos, quien por las dudas avisa. “Esperemos a ver el balance de este año y el grado de apertura que tenga el PRO hacia el radicalismo” para el armado de las listas de candidatos de legisladores; señaló el mendocino y añadió que “tenemos que consolidar la alianza que llevó al presidente Macri al gobierno”.

“Hay que empezar a hablar en la mesa de coordinación general y en cada distrito para ver cómo logramos consensuar los cargos y donde no haya consenso, tener primarias libres”, manifestó sin vueltas el ex funcionario nacional “Gobierne quien gobierne, tanto a nivel nacional como provincial, debemos tener una buena relación pensando en el bien de la ciudadanía”, afirmó. Hace ya algunos días el titular del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, había reclamado que “el radicalismo no está en la mesa de toma de decisiones”. Y en la misma línea, un alcalde bonaerense de la Unión Cívica Radical dio cuenta del malestar y comentó a La Tecla: “Si vos llamas a Joaquín de la Torre que es del conurbano bonaerense para que forme parte de tu equipo, todo bien, ahora cuando llamas a alguien del interior bonaerense como Echarren, cae mal”.

De visita en San Luis, el mencionado Alfonsín volvió a manifestar hace un tiempo que, “desde su construcción formal”, el partido demanda mayor espacio de participación para la UCR en las decisiones de Cambiemos. “Me parece que lo más correcto es que, dentro de Cambiemos, exista ese espacio porque nos interesa poder aportar a la calidad en la gestión”, postuló Alfonsín en declaraciones formuladas en su paso por la capital puntana. Allí, el legislador y ex titular de la UCR bonaerense sostuvo que, “con el reclamo individual no alcanza”, con lo cual “se necesita que el partido, desde su construcción formal, haga los reclamos porque somos un frente que reúne fuerzas diferentes”.

Publicidad