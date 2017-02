EL MUNICIPIO ANUNCIÓ QUE SE PAVIMENTARÁN DIEZ NUEVAS CUADRAS DE LA ZONA URBANA ESTE AÑO

El Secretario de Obras Públicas, Guillermo Galazzi, anunció que este año se sumarán diez cuadras de pavimento a nuestra ciudad. Aunque todavía no especificó cuáles serán las elegidas, sí adelantó que las mismas serán financiadas con el Fondo de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

“Todavía estamos evaluando dónde hacerlas. Pero ya estamos conversando con la Provincia para que nos mande los montos para poder comenzar cuanto antes con este tipo de obras”, dijo el Secretario.

AYACUCHO, BALCARCE Y LAPRIDA

Respecto a las obras de asfalto que ya se vienen realizando, el Secretario anunció que ya está habilitada al tránsito la calle Ayacucho. “Estamos haciendo las mejoras en veredas y todo lo demás. En Balcarce al 1.000 también está habilitado. Y entre hoy y mañana estamos terminando de hormigonear la calle Laprida”, adelantó.

Consultado sobre las obras que todavía están pendientes, sobre todo en las calles aledañas a Ayacucho, Galazzi comentó: “A la calle Ayacucho le falta que se realicen mejoras en las calles transversales. Les falta cordón cuneta o pavimento. Eso está incluido en un plan de obras menores que hemos firmado el convenio con el Ministerio del Interior de Nación. En este momento estamos esperando que nos manden el anticipo financiero para poder licitar esas obras.”

Además el Secretario explicó por qué no se escurre el agua los días de lluvia. “El problema es que hay zanja pero no escurre porque no está la conexión. Cuando nos llegue el anticipo financiero vamos a licitar esas obras tal como está previsto y el problema se va a solucionar. Es sólo una cuestión de tiempo. No queremos que los vecinos tengan ningún tipo de problema con la obra.”

ALBERDI Y SALVADOR MARÍA

Otra de las obras de pavimentación a la que se refirió el funcionario fue la calle Alberdi. “Esta semana la empresa comenzó el desmonte de la calle Alberdi. Y la semana que viene vamos a comenzar con el relleno, la base de suelo y luego el hormigón, que era lo que incluía el plan de infraestructura. Vamos a asfaltar los 250 metros que faltan hasta llegar a Héroes de Malvinas”, precisó.

Finalmente Galazzi habló sobre el asfalto en Salvador María. “La obra está en un 50 por ciento de avance, en cuanto a movimientos de suelo y del pavimento también. Todas estas obras se demoraron por la lluvia pero avanzan bien.”

Publicidad