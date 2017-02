Luis Caracoch asumió como Director del Museo y Casa Natal de Perón

Tal como estaba previsto, en la tarde de hoy, asumió como Director del Museo de Perón, el vecino Luis Caracoch, en reemplazo de Rubén Basiles, quien se retira del mismo con motivo de su jubilación.

La Subsecretaria de Cultura, Alejandra Ramírez, comenzó haciendo uso de la palabra, y manifestó: “Estoy muy contenta de estar aquí en Lobos, para despedir a su Director saliente, que ha dejado una huella muy definida, que lo ha querido con pasión y lo ha defendido con fervor, tal es el caso del Sr. Rubén Basiles. Este es un Museo muy importante para la Provincia y para todos los argentinos, en lo personal me gustan las casas natales de los grandes hombres que forjaron la historia de nuestro país, porque encierran lo que ese gran hombre iba a ser. Es un lugar muy visitado y apreciado por el turismo que llega a Lobos, que está ávido por conocer la Casa de Perón. Basiles ha dejado su impronta, ha escrito sobre Perón, y seguirá siendo un consultor permanente nuestro en lo que respecta a la curaduría. También hoy se jubilan dos trabajadores, que merecen todo nuestro reconocimiento. Los museos están vivos por la comunidad, si ésta no participa, no podrían prosperar (…) Es importante que el Gobierno Provincial tenga una relación sólida con la Intendencia. Hoy vamos a recibir al nuevo Director, Luis Caracoch, a quien me lo presentó el Intendente, lo busqué en Google y descubrí que es una persona con muy buenos antecedentes de apertura a la comunidad, fue muy gratificante las buenas referencias que recogí acerca de él, y lo más significativo es que es peronista, lo cual es esencial para la conducción del Museo”.

El flamante Director, Luis Caracoch, sostuvo: “Este es un momento muy importante en mi vida, sino el más importante después de haber tenido a mis hijos. Como ciudadano de Lobos y como peronista, esta designación me infla el pecho y me llena de orgullo. Quiero destacar también, haber tenido la posibilidad de que un Intendente de otra ideología política me haya convocado y me brinde esta posibilidad, sin ningún tipo de condicionamiento, lo cual considero muy valioso. Es una etapa nueva en mi vida, le voy a poner todo el empeño para que el Museo siga funcionando bien como cuando estaba Basiles, espero el acompañamiento de todos ustedes, y que la gente de Lobos venga a conocer el Museo. Va más allá de cualquier ideología, porque Juan Domingo Perón fue tres veces Presidente. Y este solar donde él nació, es un Monumento Histórico”.

Y su antecesor, Rubén Basiles, dijo a la prensa: “Mi balance está a la vista, es positivo, Lobos se queda con un Museo que toma el Sr. Caracoch y creo que va a seguir por una buena senda, lo conozco a Luis, es una persona con buenas intenciones, que ha hecho mucho por su barrio Madreselva. Es un laburante, que estará acompañado por dos profesionales, que son la museólogas. Yo estoy tramitando mi jubilación, tengo 40 años de servicio en Telefónica y más de 20 acá en el Museo, tengo un total de 59 años de aportes. Me hice cargo del Museo en 1993, fue fundamental para mi designación una carta del ex Intendente Manín en la cual me propone para esta función, además del apoyo de Rubén y Gustavo Sobrero. Recuerdo hitos como los 100 años del nacimiento de Perón, cuando tuvimos que ir a defender ante el Congreso que Perón había nacido en Lobos, pusimos la cara y presentamos toda la documentación necesaria. Quiero agradecer a mis empleados, César Orellano y Horacio Merlotti, quienes también dejar su trabajo en el Museo y ya estaban en sus puestos antes de que yo ingresara. Mi sueño fue poner este lugar en condiciones, y finalmente el año pasado se encaró una remodelación integral para lo cual se hizo una gestión con el ex Presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni. Le queda un patrimonio muy grande al Museo, y siento nostalgia por tantos años”.

